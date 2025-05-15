15 мая 2025, 15:16
Школьник обжег ноги, наступив на лужу возле дома
В Омске прокуратура организовала проверку по факту получения телесных повреждений несовершеннолетним
фото «Петрозаводск говорит»
Школьник получил ожог ноги, наступив на лужу во дворе дома в Омске. После произошедшего прокуратура начала проверку.
Инцидент случился еще 13 мая на улице Малиновского вблизи гаражей. Несовершеннолетний наступил в лужу с кипятком. Его отвезли в больницу, оказали помощь и отпустили домой.
В СМИ сообщали, что горячая лужа появилась из-за прорыва теплотрассы, который устраняли коммунальщики.
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