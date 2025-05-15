15 мая 2025, 13:31
Конфликт между мужчинами в Карелии закончился рукоприкладством
Житель Беломорска заплатит за удар соперника по лицу
Фото: freepik.com / Rawpixel.com
В Беломорске словесный конфликт между двумя мужчинами закончился рукоприкладством. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.
По данным источника, в марте 2025 года местный житель в ходе разговора на повышенных тонах съездил кулаком по лицу своему оппоненту. На лице у пострадавшего остался кровоподтек.
Месный суд признал горожанина виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. © «Петрозаводск говорит»