Конфликт между мужчинами в Карелии закончился рукоприкладством

В Беломорске словесный конфликт между двумя мужчинами закончился рукоприкладством. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

По данным источника, в марте 2025 года местный житель в ходе разговора на повышенных тонах съездил кулаком по лицу своему оппоненту. На лице у пострадавшего остался кровоподтек.

Месный суд признал горожанина виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. © «Петрозаводск говорит»