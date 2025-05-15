Работник магазин поймал одного из двух похитителей рома и ликера

Двое 20-летних товарищей договорились ограбить магазин в центре Петрозаводска.

Злоумышленники зашли в торговую точку вечером и сразу подошли к витрине с алкоголем. Парни взяли по две бутылки рома и ликера, после чего прошли мимо кассы, рассказали в полиции.

Одного из грабителей на улице догнал работник магазина и заставил вернуть похищенное спиртное. Второй смог сбежать. Ущерб составил около трех тысяч рублей.

Злоумышленников установили полицейские и возбудили уголовное дело о грабеже. © «Петрозаводск говорит»