15 мая 2025, 12:50
Работник магазин поймал одного из двух похитителей рома и ликера
Магазин в центре столицы Карелии ограбили двое молодых парней
фото freepik.com
Двое 20-летних товарищей договорились ограбить магазин в центре Петрозаводска.
Злоумышленники зашли в торговую точку вечером и сразу подошли к витрине с алкоголем. Парни взяли по две бутылки рома и ликера, после чего прошли мимо кассы, рассказали в полиции.
Одного из грабителей на улице догнал работник магазина и заставил вернуть похищенное спиртное. Второй смог сбежать. Ущерб составил около трех тысяч рублей.
Злоумышленников установили полицейские и возбудили уголовное дело о грабеже. © «Петрозаводск говорит»