15 мая 2025, 12:03
Отсидевшая за убийство жительница Карелии снова взялась за нож
В Сегеже женщину осудили за нанесение ранений сожителю
Фото: unsplash.com / Hassan Rafhaan
В Сегеже вынесен приговор местной жительнице. Она обвинялась в нанесении ранений своему сожителю, сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.
Было установлено, что женщина, ранее осужденная за убийство, находясь в квартире своего сожителя, умышленно нанесла мужчине ножевые ранения в грудь и в руку. При этом травмы были квалифицированы как не причинившие вреда здоровью.
В суде горожанка раскаялась в содеянном. Учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде 180 часов обязательных работ. © «Петрозаводск говорит»