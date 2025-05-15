Отсидевшая за убийство жительница Карелии снова взялась за нож

В Сегеже вынесен приговор местной жительнице. Она обвинялась в нанесении ранений своему сожителю, сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

Было установлено, что женщина, ранее осужденная за убийство, находясь в квартире своего сожителя, умышленно нанесла мужчине ножевые ранения в грудь и в руку. При этом травмы были квалифицированы как не причинившие вреда здоровью.

В суде горожанка раскаялась в содеянном. Учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде 180 часов обязательных работ. © «Петрозаводск говорит»