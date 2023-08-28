Судоверфь Петрозаводска снова порадовала уникальным проектом

По инициативе специалистов Водлозерского национального парка в 1999 году была построена уникальная парусно-гребная ладья, которая сгорела через пару лет. В течение двух лет проект восстанавливали корабелы петрозаводской судоверфи. И вот – в 2003 году – работы были завершены, а ладью спустили на воду.

Лодка получилась – загляденье! Ее предшественница была точной копией ладьи 17 века. Ее изображение специалисты Водлозерского парка увидели на старинной гравюре. Новое судно внешне не отличалось от погорелицы. Зато изменилось внутреннее убранство – увеличились мощность двигателя и каюта. Судно вмещало до сорока человек. Как и предыдущее оно собиралось ходить по Национальному парку и обслуживать многочисленных туристов.

«Воссоздание судна прошло за счет Водлозерского парка, за счет внебюджетных средств, все, что заработано на туризме и так далее. Все пошло сюда»,

- отметил директор парка Владимир Тигушкин.

Газета «Петрозаводск» (то есть предшественница того самого сайта, который вы сейчас читаете) объявила конкурс названий для лодки.

«Большая часть участников конкурса, наверное, процентов шестьдесят, попросили назвать судно именем главного святого Водлозера, главного храма Водлозера – церковь Ильи Пророка. Так что судно получило название «Святой Илия», мы его не меняем», - сообщил Владимир Тигушкин.

Спуск ладьи прошел, как положено – с традиционной бутылкой шампанского, которую разбили о борт на удачу. Дальше судно отправилось в Водлозерский парк.

На носу было Первое сентября. Готовность Университетского лицея к новому учебному году приемная комиссия администрации Петрозаводска оценила «на отлично».

Тогда в лицее было 42 кабинета, и все они были отремонтированы за лето. «Мороз в этом году сыграл злую шутку, - сказала Надежда Пекарчик, директор лицея. – Когда в наших старых зданиях отслоились практически все стены во всех кабинетах». Из-за этого и пришлось проводить основательный ремонт. Сделать его удалось благодаря поддержке спонсоров: «Самую большую помощь оказали шефы – хлебозавод «Сампо». Они 34 года шефствуют над нами, у нас социальное партнерство». Хлебозавод приобрел все строительные материалы. Было бы прекрасно, если бы у каждой школы были такие шефы, но везло не всем. Впрочем, не обошлось и в Университетском лицее без участия родителей. Им пришлось покупать краску, стекло, инструменты. А вот работы выполняли – технический персонал и учащиеся старшего звена. «Каждый старшеклассник, по решению Совета лицея, отработал по 10 дней. А когда стало пахнуть красками – до 5 дней», - похвалила детей Надежда Пекарчик. Работали ученики на совесть, привели в порядок до 20% помещений.

После летнего отпуска актеры театра «Творческая мастерская» собрались на встречу, не только чтобы обсудить планы на новый творческий сезон, но и чтобы порадоваться изменениям, которые произошли в труппе за это время.

В 2003 году летние каникулы для театра были богаты на события. Людмила Живых получила звание «Почетного гражданина Петрозаводска». Евгений Балалаев отметил свой 50-летний юбилей. А Василий Чудов за лето успел обзавестись семьей. И кстати, его свадьба была не единственной. Еще один брачный союз стали причиной появления в театре новой актрисы. Наталья Кузнецова приехала к нам из Нижнего Новгорода, выйдя замуж за петрозаводчанина. Художественный руководитель театра Иван Петров так рекомендовал ее труппе: «Она человек очень талантливый, с широким актерским диапазоном. По семейным обстоятельствам она оказалась в Карелии, чему мы очень рады».

Впервые с труппой нашего театра Наталья познакомилась в 2002 году, когда ее пригласили к нам на фестиваль «Ламбушка», где ее новый спектакль «Запев Мадонны с Пинеги» стал лауреатом конкурса. Вскоре посмотреть этот спектакль смогли многочисленные петрозаводские зрители, ведь постановку было решено показывать в столице Карелии, поставив в репертуар. По всей видимости не менее богат событиями будет и новый творческий сезон – обещали руководители театра. Зрителей ожидали сразу несколько премьер. «Контракт» по пьесе Франсиса Вебера, «Очень простая история» Марии Ладо, «№13» Рэя Куни и «Ангел с нечетным номером», которого поставил Андрей Тупиков, любимый приглашенный режиссер труппы, который старался ставить спектакли в «Творческой мастерской» ежегодно.

Таким было 28 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.