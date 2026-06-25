Суд изменил приговор фермеру Шалак, осужденной за мошенничество

Фермера освободят из колонии в Вологодской области, куда ее этапировали в 2025 году

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Верховный суд России изменил суровый приговор фермеру Ираиде Шалак, осужденной за мошенничество с грантами. В середине января 2025 года суд в Карелии заменил условное наказание на реальное. Фермера этапировали в колонию в Вологодской области.

По сообщению телеграм-канала «Долго будет Карелия сниться», высшая судебная инстанция изменила приговор. Защитники карельского лауреата 2018 года попросил Верховный суд РФ направить постановление в колонию по электронной почте, чтобы фермера освободили, и она могла быстрее вернуться домой в Карелию.

Как мы рассказывали, главу фермерского хозяйства Шалак обвиняли и признали виновной в мошенничестве с грантами. Обвинение строилось на том, что она помогла оформить граждан в качестве глав фермерских хозяйств и получить из Минсельхоза гранты. По версии следствия, в дальнейшем деньги, полученные начинающими фермерам, были использованы Шалак по своему усмотрению. Министерство было несогласно с обвинением и просило прекратить уголовное преследование фермера. Сама Шалак также не признавала себя виновной. В октябре 2024 года Петрозаводский городской суд назначил фермеру условное наказание – 6 лет лишения свободы. Также был удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с подсудимой причиненного ущерба на сумму более 20 миллионов рублей. Обвинение приговор обжаловало, в январе 2025 года Верховный суд РК ужесточил приговор.