Стоит ли бюджетникам Карелии рассчитывать на повышение зарплаты?

Текст и фото: Антонина Кябелева

В некоторых регионах России, причем не самых богатых, анонсировали повышение зарплаты работникам бюджетной сферы с 1 октября. Например, в Белгородской области малооплачиваемые сотрудники бюджетных организаций получат прибавку сразу на 20 процентов.

Дело в том, что каждый регион вправе самостоятельно регулировать надбавки в большую, чем определено на федеральном уровне, сторону. К тому же субъекты Российской Федерации могут увеличивать больше норматива индексацию для работников бюджетной сферы — учителей, врачей, социальных работников, работников культуры. Правда, для этого необходимо иметь собственные, причем немалые, средства и политическую волю.

В России с 1 октября планируется на 3,7 процента повысить оклады по должностям и званиям военнослужащим, проходящим службу по призыву, и контрактникам. Прибавка должна коснуться полицейских, таможенников, пожарных. Уже третье в этом году повышение ждет с 1 октября работников железнодорожного транспорта.

К тому же в отдельных регионах планируются различные единоразовые выплаты. В Калининградской области педагогам обещают выплатить по 12 тысяч рублей, в Ивановской и Тверской областях — по 10 тысяч рублей, в Псковской области только по 2,5 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге все педагоги и воспитатели должны получить по 10 тысяч рублей.

А что ждет работников бюджетной сферы Карелии? Ситуацию мы попытались прояснить в республиканском минфине. Судя по ответу из минфина Карелии, совершенно определенно можно сказать, что с 1 октября никаких изменений в оплате труда карельских бюджетников не произойдет.

«В Республике Карелия продолжается работа по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы как на уровне региональных, так и муниципальных учреждений. С учетом прогнозируемого увеличения показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 4 квартале 2021 года планируется повышение заработной платы педагогов, работников учреждений здравоохранения и культуры, социальных работников. Средства на увеличение уровня оплаты труда зарезервированы в бюджете»,

- такой первоначальный ответ мы получили из министерства финансов.

Естественно, он нас не устроил, так как в нем не было ответов на интересующие нас вопросы. Работа, даже в поте лица, над повышением благосостояния трудящихся вряд ли этих самых трудящихся может утешить, если они с трудом выживают на свою зарплату.

Единственная конкретная информация, которой поделились в министерстве, состояла в том, что с 1 сентября кураторы групп в колледжах и техникумах начали получить доплату в размере 5 тысяч рублей с применением районных и северных коэффициентов, а медицинским работникам, участвующим в вакцинации против коронавирусной инфекции, будут доплачивать по 200 рублей за каждого привитого человека.

Мы вновь обратились в министерство с просьбой дать более внятный ответ. Как нам удалось выяснить, индексация заработной платы бюджетникам в Карелии в 2021 году вообще не предусмотрена. Это решение в министерстве объяснили «негативным влиянием коронавирусной инфекции на состояние экономики и сбалансированности бюджета» и сослались на то, что и на федеральном уровне отказались от индексации зарплаты бюджетникам. Карелия как дотационный регион не стала принимать на себя дополнительных финансовых обязательств.

Одновременно в минфине сообщили, что 8 сентября в карельском правительстве состоялось закрытое совещание, где как раз обсуждали вопросы, связанные с оплатой труда бюджетников. Дело в том, что в конце года Карелии в любом случае придется отчитаться, как исполняются указы президента, связанные достижением в регионе целевых показателей.

Напомним, средняя зарплата социальных работников, младшего медицинского персонала, учителей должна быть не меньше средней зарплаты в регионе, а, к примеру, зарплата врачей, преподавателей, научных сотрудников должна составлять 200 процентов средней по региону. Учитывая, что средняя зарплата в Карелии почти достигла 50 тысяч рублей (49,984 тысячи рублей), средняя зарплата врачей не должна быть меньше 100 тысяч рублей в месяц. В Карелии она явно «не догоняет» президентский указ.

На закрытом от прессы совещании было принято решение о необходимости повышения материального уровня работников бюджетной сферы. Во всяком случае так следует из пояснений, которые мы получили от минфина:

«Конкретный размер повышения для каждой категории работников станет известен после уточнения прогнозного показателя среднемесячного дохода по экономике и вступления в силу распоряжения правительства Республики Карелия».

Когда конкретно можно ждать повышения и на сколько, в министерстве не смогли сообщить. Известно только, что это должно произойти до конца 2021 года. При этом, уточнили в минфине, единовременные выплаты для карельских бюджетников в этом году не предполагаются.

Из неофициальных источников нам стало известно, что все необходимые расчеты, связанные с доведением зарплат медицинских работников до целевых показателей, предусмотренных в президентских указах, карельским минздравом давно сделаны. На эти цели только сфере здравоохранения требуется дополнительно 500 миллионов рублей. Если эта информация соответствует действительности, то фактически она означает, что на эту сумму в Карелии недофинансированы медицинские работники.

К тому же есть опасения, что, говоря о повышением оплаты труда, в минфине подразумевают какие-то временные финансовые вливания в бюджетную сферу, когда ближе к концу года будут выплачены хорошие премии, которые позволят чиновникам отчитаться за выполнение целевых показателей. А затем зарплаты вновь вернутся к допремиальному уровню. Подобные манипуляции в Карелии уже проделывали в 2017 и 2018 годах.