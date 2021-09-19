Явка на выборах в Карелии выросла почти до 33%

По состоянию на 15 часов в Карелии явка на выборах составила 32,96%. Проголосовали 167 855 избирателей. Об этом сообщает ЦИК РК.

Избирательные участки открыты в республике сегодня до 20 часов.

Напомним, жители Карелии 17-19 сентября выбирают депутатов Госдумы и Заксобрания РК. Также проходит ряд муниципальных выборов, в том числе, выбираются депутаты Петрозаводского городского совета. Фото lenta.ru