Явка на выборах в Карелии превысила 24%

В Карелии по данным на 10 утра 19 сентября на выборах проголосовали 122 579 избирателей. Явка составила 24,09%. Об этом сообщает ЦИК РК.

По состоянию на 12 часов явка выросла до 27,63%. Проголосовали 140 595 человек.

Избирательные участки будут открыты по всей республике до 20 часов.

Напомним, ранее председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин рассказал, что наибольшую активность на выборах проявляют избиратели Кондопожского, Калевальского и Суоярвского районов.

17-19 сентября жители Карелии выбирают депутатов Госдумы и Законодательного собрания РК. Помимо этого, в республике проходит ряд муниципальных выборов, в том числе, избираются депутаты Петрозаводского городского совета. Фото mk.ru