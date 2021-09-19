19 сентября 2021, 10:13
Общество

Глава ЦИК Карелии назвал районы с самой высокой явкой

Карелия демонстрирует среднюю явку на выборах по Северо-Западу

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин подвел итоги первых двух дней выборов и назвал районы республики с самой высокой явкой. Его слова приводит официальный Интернет-портал РК.

«Сегодня, 19 сентября, начался основной день голосования. Все 468 избирательных участков республики открылись для избирателей ровно в 8 утра. Вчерашний день прошел спокойно, избирательные комиссии работают четко и слаженно. На избирательных участках находятся наблюдатели и СМИ, хочется отметить их профессиональный подход. Более 115 тысяч жителей Карелии уже приняли важное решение и сделали свой выбор. Самые активные избиратели у нас на данный момент в Калевальском, Кондопожском и Суоярвском районах. В целом по Северо-Западному округу Карелия показывает среднюю явку. Сегодня до 20.00 еще есть возможность сделать свой выбор, ждем на избирательных участках!»,

- сказал Бахилин.

Напомним, по итогам двух дней выборов явка по республике составила 22,77%. Жители Карелии выбирают депутатов Госдумы и Заксобрания РК. Также проходит ряд муниципальных выборов. Фото rg.ru

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Метки: 
Алексей Бахилин
ЦИК
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выборы
Кондопожский район
Калевальский район
суоярвский район