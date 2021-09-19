«Сбормобиль» и «Металлмобиль» работают сегодня в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске работают «Сбормобиль» и «Металлмобиль». Они проедут по привычному маршруту и сделают 23 остановки в разных районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

Активисты примут у горожан вторсырье. Традиционно 80% дохода от переработки вторсырья идет на помощь бездомным животным. Остальные деньги тратятся на листовки и экорекламу.

Организаторы просят горожан придерживаться правил безопасности в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой: использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и не участвовать в акции при наличии признаков респираторных заболеваний. Водитель и грузчик перед выездом измеряют температуру. Волонтеры используют средства индивидуальной защиты, перед каждой стоянкой обрабатывают руки антисептиком на спиртовой основе. Фото pixabay.com/Hans