В Карелии за сутки выявили 159 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Карелии коронавирус выявлен у 159 человек. Трое из них были привиты. Среди новых заболевших 38 детей. Такую статистику приводит министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Из числа новых инфицированных 42 человека находятся в сотоянии средней тяжести, три человека - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждена смерть от Covid-19 еще трех пациентов. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике выросло до 830. Фото pixabay.com/dimitrisvetsikas1969