Стало известно, с чем рядом нельзя ставить домашний роутер

Хайтек.mail.ru рассказывает, какие предметы и гаджеты стоит убрать подальше от роутера. Оказывается, многие привычных и безобидные на вид вещи могу существенно влиять на работу беспроводной сети.

Среди таких предметов названы микроволновки и радионяни, которые генерируют электромагнитный шум. Еще одним бытовым прибором, который лучше держать подальше от роутера, является холодильник. Причина кроется в электромагнитном излучении, которое создается при его работе. Беспроводные камеры также не рекомендуется располагать рядом с маршрутизатором.

Роутер не рекомендуется располагать рядом с домашним компютером. Влиять на сеть могут также Bluetooth-устройства, такие, как беспроводная клавиатура или мышь. Внешние USB-накопители также могут негативно влиять на работу Wi-Fi сетей.

Другим предметом интерьера, из-за которого сигнал от роутера может быть значительно хуже, является зеркало, установленное в непосредственной близости. Зеркало, в зависимости от расположения, может отражать сигнал или блокировать его. Например, сигнал от роутера, расположенного за дверцей шкафа-купе с висящим на нем зеркалом, будет экранироваться. И наоборот, зеркало, установленное напротив роутера, будет отражать сигнал.

Карты с магнитной полосой также не рекомендуется оставлять рядом с роутером продолжительное время. Навредить роутеру они не смогут, зато могут легко прийти в негодность сами.

Ухудшить сигнал от роутера может, как ни странно, обычный аквариум. Радиоволны, по мере прохождения сквозь воду, преломляются и ослабляются, что приводит к ухудшению сигнала. Размещать аквариум рядом с роутером не стоит и по причине повышенной влажности. // Фото:

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