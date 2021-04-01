Стало известно, кто назначит нового мэра Петрозаводска

Нет никакой интриги в том, кто контролирует процесс назначения нового главы Петрозаводского городского округа. Надо прямо признать, что возможные назначенцы на пост градоначальника сегодня полностью контролируются правительством Карелии и дружественными ему предпринимательскими кругами. Очень слабое влияние на этот процесс могут оказать политические партии, в том числе и правящая «Единая Россия», общественные организации города и просто объединенные общими интересами граждане.

Влияние всех политических партий при формировании конкурсной комиссии по отбору кандидатов в мэры стремится к нулю.

Членство в комиссии Галины Васильевой, многолетнего городского депутата от КПРФ, скорее декорация. А участие опять же традиционного представителя Совета ветеранов Карелии Николая Черненко – имитация участия в процессе гражданского общества. Конкурсная комиссия от Петросовета, состоящая из четырех человек (еще два известных в городе депутата-предпринимателя) это как раз тот состав, который обеспечивает фильтрацию кандидатов на высокий пост и зачистку неугодных кандидатур.

Об этом - Александр Чаженгин в авторской политической программе «Иначе». (Видео)