Стало известно, где в Петрозаводске строят дом с частными планировками

Стоит ли рассчитывать на что-то подобное жителям Петрозаводска, желающим приобрести жилье в новостройке?

Еще недавно многокомнатные квартиры в новостройках уступали по популярности студиям и «двушкам». Найти квартиру с четырьмя, пятью комнатами большого метража можно было, пожалуй, только в старом фонде. Нередко это были уже перепланированные квартиры: часть стен перенесена, часть снесена вовсе.

Застройщики всегда ориентируются на запросы клиентов.

Сейчас в нашем городе появляется новая категория покупателей жилья в новостройках. Это люди зрелые, состоявшиеся, четко понимающие, что им нужно. Такие покупатели не интересуются маленькими квартирами. Студии и «евродвушки», как правило, интересны молодым семьям, тем, кто легок на подъем, любит менять квартиры. Ведь сейчас для многих покупка квартиры – это уже не «один раз и навсегда». Тем не менее, новая категория покупателей жилья предпочтет квартиру побольше. Идеально – с планировкой под себя,

- говорит эксперт в области недвижимости Евгений Сергеев.

При этом отнести новую категорию покупателей недвижимости к свехбогатым клиентам застройщика нельзя.

Это люди, которые ищут жилье осмотрительно. Выбирая только то, что им действительно подходит. Они не готовы вложить деньги в неподходящий объект. Такие покупатели умеют ценить свои средства. Именно поэтому они предпочтут заплатить за то, что им нужно, а не за то, что есть,

- отмечает эксперт.

Сейчас на петрозаводском рынке представлено не так много вариантов новостроек с индивидуальной планировкой квартир. Одно из пока еще не «раскрученных» предложений – «Настоящий» на Закаменской набережной. В доме с видом на реку, парк и центр города - по большей части, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры до 200 квадратных метров площади.

При этом застройщик предлагает и индивидуальные планировки. Буквально выстроить пространство вокруг себя можно, объединив несколько квартир в одну. Кстати, верхний этаж «Настоящего» целиком будет отдан под единственную квартиру.

Помимо прочего, в доме будет холл с двойным светом, несколько офисных помещений, подземный паркинг и, конечно, сквозной проход в парк по соседству. Узнать о «Настоящем» можно уже сейчас по телефону в Петрозаводске 59-47-47. Кстати, по некоторым сведениям, несмотря на то, что продажи квартир в доме еще не открыты, желающих купить их уже немало.

На правах рекламы.