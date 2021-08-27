Автономная система газификации решит проблему с газоснабжением

Проблема отсутствия доступа к магистральному газопроводу остро проявляется в холодные времена года, которые уже не за горами. Сложность её решения связана с высокой стоимостью работ по проведению газопровода и вытекающими из неё финансовыми проблемами, а также с непростым процессом проектирования, согласования документации и длительными сроками подключения к центральному газоснабжению.

Поэтому жителям Карелии решать свои проблемы зачастую приходится самостоятельно. Возникает вопрос, что делать в сложившейся ситуации и есть ли какая-то альтернатива.

Альтернативой подключения к центральному газоснабжению является установка самостоятельной системы автономной газификации, которая будет отапливать конкретный дом на одну или несколько семей или коммерческое помещение, например, автосервис, склад, гостевой дом на турбазе, цех, завод и т.д.

Простейший пример – газовая плита, газ к которой поступает из газового баллона. Устанавливаемая в «РОСГАЗ» система автономной газификации включает в себя газгольдер - специальный резервуар для хранения сжиженного углеводородного газа, газовый котел и трубопровод для подачи газа. То есть вы получаете самостоятельную и абсолютно независимую от любых внешних условий систему газоснабжения.

Компания «РОСГАЗ» имеет успешный опыт газификации, как частных домов, так и коммерческих помещений по всей Карелии, в Санкт-Петербурге и Мурманской области.

Петрозаводск, автосервис «Кореец»



Можно забыть о падениях напряжения в сети и больших счетах за электричество, особенно это касается юридических лиц. Кроме того, в компании устанавливают современный итальянский двухконтурный газовый котёл известной фирмы «Baxi». Это даёт возможность самостоятельно регулировать температуру с приложения на телефоне и быть независимыми от ТЭЦ. Стало холодно – температуру можно увеличить, жарко – уменьшить, не страдать от духоты в помещении и не переплачивать за перерасход.

Санкт-Петербург, кафе «Шашлык Хаус»

Также к системе можно подключить кухонную плиту для готовки. И не забываем о том, что горячая вода будет у вас круглый год в отличие от районов, где её отключают в летний период времени. Поэтому о купании в тазиках и кипячении воды для мытья с помощью электрического чайника можно забыть, как говорится, далеко и надолго.

Более подробную информацию можно узнать на сайте и при личном обращении в компанию «РОСГАЗ» или по телефону: +7 (921) 461-06-21.

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