Спортсмен из Карелии стал вторым на Кубке мира по самбо

Карельский самбист завоевал медаль на Кубке мира по самбо в Таджикистане в весовой категории до 79 кг.

Спортсмен Арман Багдасарян в финальном поединке уступил сопернику из Москвы. Итог встречи 1:2 не в пользу карельского самбиста. У Руслана Абдулмеджидова – золотая награда, у Армана Багдасаряна – серебряная медаль.

Тренирует карельского спортсмена Роман Шегельман.

В первый день международных стартов национальная сборная завоевала 14 медалей.