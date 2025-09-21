21 сентября 2025, 12:26
Спортсмен из Карелии стал вторым на Кубке мира по самбо
Арман Багдасарян в составе национальной сборной выступил на соревнованиях в Таджикистане
фото паблика центра спортивной подготовки
Карельский самбист завоевал медаль на Кубке мира по самбо в Таджикистане в весовой категории до 79 кг.
Спортсмен Арман Багдасарян в финальном поединке уступил сопернику из Москвы. Итог встречи 1:2 не в пользу карельского самбиста. У Руслана Абдулмеджидова – золотая награда, у Армана Багдасаряна – серебряная медаль.
Тренирует карельского спортсмена Роман Шегельман.
В первый день международных стартов национальная сборная завоевала 14 медалей.