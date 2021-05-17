Специалисты Роспотребнадзора дали советы, как не перегреться в жару

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, как не перегреться на жаре. В ведомстве напомнили, что повышенная температура воздуха на улице и в помещении может негативно сказаться на здоровье людей, в первую очередь пожилых и детей. Из-за жары могут обостриться хронические заболевания, в ряде случаев жара приводит к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья.

Роспотребнадзор перечислили десять правил, как можно избежать неприятных последствий для организма.

Например, рекомендуется ограничить нахождение на улице и до минимума снизить физические нагрузки. Помещения нужно проветривать, включить вентиляторы. В выборе одежды лучше отдавать предпочтение легкой, светлой и материалам из натуральных тканей, также следует носить головной убор, солнцезащитные очки, зонтики.

Следует обратить внимание на питание – отказаться от жирной пищи, свести к минимуму потребление мяса, употреблять рыбу и морепродукты. Также следует меньше есть копченые, жареные и скоропортящиеся продукты. Рекомендуется пить больше жидкости, но избегать употребления газировки, жидкости с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков.

«Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки. Вместе с этим важно помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы»,

– подчеркивают в специалисты.

Рекомендуется есть фрукты и овощи. В течении дня рекомендуется по возможности принять прохладный душ. Также следует ограничить поездки на личном и общественном транспорте или планировать их с утра или вечером, когда спадет жара.

При посещении магазинов и объектов массового скопления людей рекомендуют отдавать предпочтение, где обеспечен оптимальный температурный режим воздуха.

Что касается купания, то ведомство рекомендует проводить водные процедуры на открытом воздухе в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания. (фото ranak.me)