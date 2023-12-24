Специалисты развеяли миф о радиоактивности смартфонов

Мнение о вреде смартфонов из-за их радиоактивности – это миф. Об этом РИА Новости заявил руководитель Роскачества Максим Протасов.

- Мы рассказываем потребителям, что среднестатистический россиянин более чем 2,5 часа в день пользуется мобильным телефоном, и это, скорее, вредно для глаз, психики, шеи, рук, но это не вопрос радиации,

- заявил он.

Уровень излучения от смартфонов – такой же, как и от других бытовых и электроприборов. Информация об их радиоактивности не имеет научного подтверждения. // фото: freepik.com