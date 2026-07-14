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14 июля 2026
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Маркет

«Современник» от NOVA: 7 этажей комфорт-класса

Строительная компания NOVA представляет новый проект в расширенном центре
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Фото: Нова-Реалти

Жилой дом «Современник»  - это не просто жилой комплекс, а осознанный ответ на запрос горожан, уставших от высоток и ценящих камерность, продуманность и локацию.

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Философия камерности и удобства

  • Главная особенность «Современника» — его масштаб. Всего 7 этажей, два парадных входа и ограниченное количество соседей создают атмосферу приватного сообщества, а не безликого муравейника.
  • Сдача дома запланирована уже на следующий год.
  • Планировки на любой жизненный сценарий.

Дом предлагает широкий выбор квартир — от уютных однокомнатных для молодых специалистов или инвестиций до просторных четырёхкомнатных для большой семьи. Особое внимание уделено деталям: будущие жильцы могут выбрать квартиры с застеклёнными лоджиями или классическими открытыми балконами.

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Все квартиры будут передаваться с качественной белой отделкой, что позволяет новым владельцам сразу приступить к дизайну интерьера, минуя черновой этап. Инфраструктура, встроенная в дом «Современник» спроектирован как самодостаточный организм:

  • Подземный паркинг решает проблему хранения автомобиля.
  • Коммерческие помещения на первом этаже в будущем станут точками розничной торговли и бытовых услуг, создавая необходимую повседневную инфраструктуру в шаговой доступности.
  • Кладовые помещения расположены на жилых этажах, что гораздо удобнее традиционных подвальных вариантов.
  • Два пассажирских лифта обеспечивают бесперебойную работу.

Технологии и локация

  • Дом оснащён современной крышной газовой котельной, что гарантирует независимость в обеспечении теплом и позволяет гибко регулировать температурный режим.
  • Локация является ключевым преимуществом: район Голиковка, считающийся расширенным центром, отличается развитой инфраструктурой и транспортной доступностью.
  • Остановка общественного транспорта находится в шаговой доступности, а на личном автомобиле до центра города можно добраться всего за 5 минут.

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Жилой дом «Современник» от компании NOVA — это проект для тех, кто выбирает не просто квадратные метры, а осознанный образ жизни. Он сочетает в себе преимущества центральной локации, камерность малоэтажного формата, продуманную инфраструктуру и современные инженерные решения, предлагая новый стандарт городского комфорта.

За подробной информацией обращайтесь в отдел продаж по адресу: пр. Комсомольский, 29.

Телефон:  +7 (8142) 59-47-47

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

На правах рекламы. ООО «Нова-Реалти», ИНН 1001275627. ERID

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