10 февраля 2021, 19:24
Сотрудники мэрии оценили толщину льда на водоемах Петрозаводска
Несмотря на морозы, достаточный ледяной покров образовался не везде
Сегодня сотрудники администрации города совместно с инспекторами ГИМС провели очередной рейд по водоемам карельской столицы, сообщает сайт мэрии.
В ходе патрулирования было проверено состояние запрещающих знаков, проведены замеры толщины льда в районе Каменного карьера и Четырехверстного озера. Толщина льда здесь сейчас составляет 34-35 сантиметров.
Также специалисты обследовали прибрежную территорию Лососинки (со стороны улицы Ла-Рошель). Река до сих пор не замерзла и крайне опасна для прогулок.
Выезд на лед на автомобилях и другой сухопутной технике по-прежнему запрещен.
Фото с сайта городской администрации.