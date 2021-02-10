10 февраля 2021, 19:24
Погода

Сотрудники мэрии оценили толщину льда на водоемах Петрозаводска

Несмотря на морозы, достаточный ледяной покров образовался не везде

Сегодня сотрудники администрации города совместно с инспекторами ГИМС провели очередной рейд по водоемам карельской столицы, сообщает сайт мэрии.

В ходе патрулирования было проверено состояние запрещающих знаков, проведены замеры толщины льда в районе Каменного карьера и Четырехверстного озера. Толщина льда здесь сейчас составляет 34-35 сантиметров.

Также специалисты обследовали прибрежную территорию Лососинки (со стороны улицы Ла-Рошель). Река до сих пор не замерзла и крайне опасна для прогулок.

Выезд на лед на автомобилях и другой сухопутной технике по-прежнему запрещен.

Фото с сайта городской администрации.

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Петрозаводск
Администрация города
городская администрация
Мэрия
толщина льда
Лососинка
каменный карьер
озеро Четырехверстное