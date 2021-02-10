Морозы вернулись в Карелию

В четверг в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, все также прохладно. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -22, -24, днем -14, -16. Атмосферное давление будет слабо расти.

11 февраля в Карелии переменная облачность. Местами небольшой снег. В отдельных районах туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью -21, -26, местами до -32, днем -13, -18, местами до -23.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -23, днем -16;

В Кондопоге ночью -27, днем -17;

В Медвежьегорске ночью -25, днем -18;

В Олонце ночью -26, днем -14;

В Пудоже ночью -29, днем -18;

В Сегеже ночью -25, днем -18;

В Сортавале ночью -22, днем -14,

В Суоярви ночью -25, днем -18.