Скончался заслуженный артист России Петр Складчиков

Умер заслуженный артист России Петр Складчиков. Об этом сообщили в Малом театре, в котором служил актер.

Как отметили в театре, Складчиков был настоящим мастером эпизода, а любой его выход в спектакле оставлял у зрителей запоминающийся образ. Дата и место прощания с артистом пока не известны.

Петр Складчиков известен широкому кругу зрителей по своим ролям в таких фильмах и сериалах как «Мы из джаза», «Тайна Снежной королевы», «Гражданин начальник», «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований», «Анна Каренина».

Ранее сообщалось о том, что российский актер Тихон Котрелев умер в 49 лет.