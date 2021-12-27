Систему исполнения наказаний РФ укомплектовали техникой из Карелии

Два дня на Онежском тракторном заводе ровно 20 лет назад проводили совещание совместно со специалистами Управления исполнения наказаний. На заводе решался вопрос о приобретении исправительной системой России трехсот машин ОТЗ.

Мороз не помешал желающим посмотреть демонстрацию возможностей наших онежских тракторов. Техника показала, на что способна, поскольку работать ее готовили в суровых погодных условиях. Около трехсот машин нашего предприятия собиралось приобрести Государственное управление министерства юстиции для исправительных колоний. «Все наши предприятия, которые расположены до Урала, приобретают технику Онежского тракторного завода», - сообщил о намерениях Анатолий Барабаш, заместитель начальника ГУИН Минюста РФ. Его коллега Василий Ильин заявил: «Техника надежная, поэтому мы больше делаем акцент на этот завод. Наши эксплуатационники оценивают ее положительно. В наших условиях она работает нормально».

Исправительные учреждения приобретали Онежские тракторы не впервые. Однако, в тот период времени поставки почти прекратились. В рыночных отношениях УИН стало неплатежеспособно. Долг государства системе исправительных учреждений составлял 1,4 миллиарда рублей. И вот удалось найти удобный для всех способ, чтобы приобрести большую партию тракторов. «Мы пытаемся отработать схемы взаимодействия, - сообщил директор по маркетингу ОТЗ Владимир Бахарев. – Это продажи через так называемые «лесные схемы». То есть, когда трактор уходит в лесозаготовительное предприятие, а лесозаготовительное предприятие рассчитывается своим товаром – лесом и лесоматериалами». Помощь в реализации «лесной схемы» был готов оказать стратегический партнер ОТЗ – компания «Инавтомаркет».

Директор центра музыкальных инициатив «Мюллярит» Сергей Зобнев сообщил две новости: плохую и хорошую. Плохая заключалась в том, что в 2001 году петрозаводчанам придется обойтись без ставшего уже традиционным фестиваля современной народной музыки «Рождественский фолк». То, что популярный фестиваль не состоится, объяснялось не ленью устроителей, а совершенно объективными трудностями. Ведь в сентябре того года пожар полностью уничтожил здание, в котором располагался центр «Мюллярит», вместе со всей аппаратурой. Тем не менее, центр продолжал существовать. Последнее, что он организовал в 2001 году – концерт в зале университета, в котором приняли участие четыре коллектива, исполнявших современную народную музыку: «Reel», «Drolls», ансамбль университета «Тойве» и новый проект «Дети До», в котором принимал участие один из «мельников» Александр Быкадоров.

Цена билета была весьма гуманна – всего 30 рублей. Вырученные деньги создатели центра «Мюллярит» собирались пустить на его восстановление. Они нашли для себя новое помещение в здании бывшей Слюдяной фабрики, которая тогда уже приняла в себя Гоголевский центр. Там планировалось разместить новую звукозаписывающую студию и магазин музыкальных инструментов. А в начале января группа «Мюллярит» собиралась на фестиваль в Шотландию. После возвращения музыканты планировали отметить десятилетие своего коллектива концертами и массовыми гуляниями. А следом, хорошенько отдохнув, музыканты собирались воплотить в жизнь новую задумку – рок-фестиваль «Колбаса», на котором фронтменом обещали стать Дельфин и группа из Петербурга «Tequilajazzz». А в апреле мельники планировали провести очередной Фолк-марафон, на который были приглашены группа «Махараджа» из Индии и полюбившиеся нашему зрителю тувинцы «Хуун-Хуур-Ту», которые клялись исполнить танцевальную музыку.

Таким было 27 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.