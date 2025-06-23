23 июня 2025, 13:42
Общество

Схему движения изменят на одной из площадей в Петрозаводске

С 24 июня изменится схема движения в Соломенном
Спидометр автомобиля
Фото: unsplash / CHUTTERSNAP

В Петрозаводске с 24 июня изменится схема движения в Соломенном. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, автомобилистам запретят въезд на Главную площадь. Такие меры вводятся для соблюдения требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и не нарушать ПДД. © «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
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