23 июня 2025, 13:42
Схему движения изменят на одной из площадей в Петрозаводске
С 24 июня изменится схема движения в Соломенном
Фото: unsplash / CHUTTERSNAP
В Петрозаводске с 24 июня изменится схема движения в Соломенном. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Так, автомобилистам запретят въезд на Главную площадь. Такие меры вводятся для соблюдения требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.
Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и не нарушать ПДД. © «Петрозаводск говорит»