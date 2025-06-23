Новые тротуары в Октябрьском районе станут шире

В карельской столице ведется ремонт и обустройство тротуаров. На каких-то улицах работы уже завершены, где-то работа кипит.

За две недели планируют завершить работы на Мурманской улице. Об этом сообщила глава Петрозаводска. Пешеходная зона здесь станет шире. Тротуар расширят с 1,8 м до 3-х. В процессе работ выравнивают по высоте колодцы, делают съезды для колясок, велосипедов.

По программе «Петрозаводск пешеходный» тротуары уже отремонтированы на Коммунальной, Сулажгорской, Мончегорской и Мичуринской улицах (участке от Островского до Фурманова). На финишной прямой обустройство тротуара на улице Анохина. © «Петрозаводск говорит»