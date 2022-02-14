Шандалович: решать проблему безнадзорных животных нужно комплексно
Об этом на своей странице в соцсетях сообщил Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.
Какие изменения нужно внести в законодательство, чтобы навести порядок в этой сфере и не допустить повторения трагедии, которая случилась в Забайкалье? Это вопрос сейчас активно обсуждается в Госдуме. В течение февраля федеральные законодатели совместно с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами должны провести анализ правоприменительной практики и выработать соответствующие предложения.Парламент Карелии также активно подключился к этой теме,
- написал Шандалович.
Спикер парламента также рассказал, что на прошлой неделе члены комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии побывали в Сегежском и Медвежьегорском районе, ознакомились с работой приютов и с тем, как построена работа в этом направлении местной администрации.
По результатам поездки коллеги пришли к выводу, что проблемы действительно существуют, они серьезные, и вопрос здесь не только в финансировании. Поэтому решать проблему безнадзорных животных нужно комплексно и, прежде всего, на федеральном уровне,
- отметил спикер парламента Карелии.
В связи с этим парламент Карелии подготовил в Госдуму свои предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере обращения с животными, а также по вопросам финансирования в этой области.
В частности, предлагается:
- разработать федеральный проект по созданию в регионах сети приютов для содержания животных без владельцев, стерилизации животных и предоставлению на эти цели федерального финансирования;
- ввести обязательную регистрацию и идентификацию животных;
- установить на федеральном уровне административную ответственность владельцев животных за нарушение правил и требований в области обращения животных.
Проект обращения в Госдуму рассмотрят на сегодняшнем на заседании профильного комитета.