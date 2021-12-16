Шандалович присоединился к акции «Елка желаний»

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович и руководитель парламентского Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук 16 декабря приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний».

Спикер парламента снял с «Елки желаний» открытку 11-летней Арины, которая находится на лечении в Детской республиканской больнице.

Дорогой Дедушка Мороз, я мечтаю о планшете для рисования и буду счастлива, если ты исполнишь мою мечту,

- зачитал письмо Элиссан Шандалович.

Дорогая Арина, Дед Мороз обязательно услышит твою просьбу, и твоя мечта сбудется. С наступающим Новым годом! Будь здорова,

-заверил Председатель Законодательного Собрания.

Леониду Лиминчуку предстоит исполнить желание Ильи из Питкярантского района Карелии. Сейчас ребенок из многодетной семьи проходит обследование в больнице. Он увлекается компьютерными играми и пожелал в качестве подарка мощную видеокарту.

Илья, твое письмо обязательно дойдет до Деда Мороза, и желание будет исполнено. С наступающим Новым годом! Не болей и счастья вашей семье,

- сказал Леонид Лиминчук.

Благотворительная акция «Елка желаний» второй год подряд проходит в Карелии по инициативе Главы региона Артура Парфенчикова. По мнению Председателя Законодательного Собрания Элиссана Шандаловича, это прекрасная акция, которая помогает исполнять самые заветные желания юных жителей.

Это замечательная возможность подарить частичку доброты и тепла тем детям, кто особо в этом нуждается. А когда сам даришь радость, то сам становишься счастливее,

- отметил Элиссан Шандалович.