Семь видов наркотиков изъяли у жителя Карелии в Ленобласти

В полицию поступила оперативная информация о том, что 27-летний житель Республики Карелия намеревается организовать тайники с запрещенными веществами на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает сетевое издание «МВД медиа».

При проверке сведения подтвердились. Довести преступный умысел до конца подозреваемый не смог, так как был задержан сотрудниками полиции при попытке организации закладки в лесополосе.

В ходе осмотра машины злоумышленника полицейские обнаружили в ней сверток с веществом белого цвета массой около одного килограмма.

При обыске в двух арендованных мужчиной квартирах в шкафах обнаружены картонные коробки, в которых были спрятаны 37 свертков с различными веществами, общей массой 2,5 килограмма. Все изъятые вещества являются наркотическими средствами семи видов: мефедрон, амфетамин, метилэфедрон, метамфетамин, МDMB, MMBA, марихуана.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двадцати лет лишения свободы, пока он заключен под стражу.

Фото пресс-службы УТ МВД России по СЗФО