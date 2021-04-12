В Пенсионном фонде рассказали, как выходят на досрочную пенсию

Предпенсионер, который стоит на учете в агентстве занятости, может выйти на досрочную пенсию. Однако для этого надо соблюсти ряд условий, говорят в Пенсионном фонде.

Пенсия назначается при соблюдении следующих условий:

необходимо увольнение в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя;

для назначения досрочной страховой пенсии за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях необходимо наличие страхового стажа продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, и стажа работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости (не менее15 лет РКС или 20 лет МКС);

службой занятости должно быть выдано предложение о досрочном назначении пенсии;

пенсия может быть назначена не ранее чем за два года до наступления возраста дающего право на страховую пенсию по старости по нормам Федерального закона «О страховых пенсиях».

Например, женщина достигла возраста 50 лет 1 октября 2020, состоит на учете службы занятости, уволена по причине сокращения штата работников организации. Имеет стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, 23 года и страховой стаж, продолжительностью 25 лет.

В указанном случае досрочная страховая пенсия по старости с учетом повышения пенсионного возраста могла бы быть назначена 1 апреля 2022 года (в возрасте 51 год и 6 месяцев). Однако, если службой занятости будет выдано предложение о назначении пенсии, пенсия будет назначена на два года раньше, в возрасте 49 лет и 6 месяцев, с даты обращения в орган ПФР.

Выплата указанной пенсии может осуществляться только неработающим гражданам.

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