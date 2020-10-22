Сборная России потеряла позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России опутилась с 32-й на 34-ю строчку в рейтинге ФИФА. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

На потере позиций в рейтинге сказались не самые удачные результаты российской национальной команды, показанные в октябре. Россияне сыграли три домашних матча и не сумели одержать ни одной победы. В товарищеском матче команда Станислава Черчесова проиграла Швеции, а затем два раза сыграла вничью - с турками и венграми в рамках Лиги наций.

Возглавляют рейтинг ФИФА по-прежнему бельгийцы. За ними расположились сборные Франции, Бразилии и Англии. Фото footballzone.icu