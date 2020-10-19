Более двадцати астероидов движутся к Земле

В ближайшие дни вблизи Земли пролетят несколько десятков астероидов. Однако ученые не видят в этом никаких аномалий.

19 октября шесть астероидов от 1,5 до 46 метров пройдут вблизи нашей планеты на дистанциях от 150 тысяч километров до 6 миллионов 150 тысяч километров, передает РИА Новости.

20 октября мимо Земли пролетят уже десять небесных тел размерами от 7 до 73 метров на расстоянии от 690 тысяч километров до 7 миллионов 449 тысяч километров.

21 октября с Землей сблизятся еще шесть астероидов. Их размеры - от 3,8 метра до 35 метров, а трасса полета проходит от 46 тысяч километров до 576 тысяч километров.

«Каждую ночь обнаруживается больше десятка объектов, до 20 штук. И часть из них при подлете к Земле становятся видны. Никакой аномалии нет. Каждый день, если смотреть, будет по несколько сближений», - сказал старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков. (фото на главной popmech.ru)