Самый популярный в России мессенджер признали и самым опасным

Россияне всех возрастов предпочитают пользоваться WhatsApp. Но он является самым опасным в смысле возможности попасть на крючок к аферистам, сообщили 4 августа в Роскачестве.

Согласно исследованию ВЦИОМ, WhatsApp используют 73 процента россиян, которые вообще знакомы с мессенджерами. Именно поэтому мошенники избрали приложение для реализации своих преступных схем.

Как правило, они похожи одна на другую. Пользователя убеждают перейти по ссылке, чтобы посмотреть важное сообщение.

Это может быть якобы информация о выплатах государства, сведения о коронавирусе, об акции известной компании и т.п. Люди также кликают по ссылкам, надеясь получить приз в лотерее.

В итоге злоумышленники либо получают их личные данные, сведения о счетах, либо убеждают перевести небольшую сумму за конвертацию валютного выигрыша в рубли. В любом случае, это обман. // Фото: LoboStudioHamburg/Pixabay