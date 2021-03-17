Самозанятые граждане могут получить меры государственной поддержки

Комитет по экономической политике Законодательного Собрания Карелии рассмотрел изменения в региональный закон «О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия». Речь шла об оказании мер государственной поддержки самозанятым гражданам, которые используют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

На сегодня в республике в статусе самозанятых зарегистрировалось около 4 тысяч человек. Это почти в четыре раза больше, чем полгода назад. Это говорит о том, что жители Карелии предпочитают быть полноценными участниками рынка труда. Таким образом, мы убедились, что закон работает успешно, и самозанятые граждане смогут рассчитывать на государственную поддержку по аналогии с мерами поддержки для малого и среднего предпринимательства,

- прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.

По региональному законодательству субъекты малого и среднего бизнеса в Карелии имеют право на финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку в области туризма, инноваций и промышленного производства, общественного питания, оказания социальных услуг и др. Ранее этими мерами поддержки могли воспользоваться только субъекты малого и среднего предпринимательства, категория самозанятых граждан не была учтена. Теперь ситуация и справлена. Меры господдержки будут распространяться и на самозанятых граждан.

Законопроектом также предусмотрена финансовая поддержка субъектам малого и среднего бизнеса в случае возникновения чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности.