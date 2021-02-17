С районами поделятся налогами от ресурсов, которые там добывают

Территории, где добываются природные ресурсы, смогут получать больше средств от налогов, которые поступают в региональную казну. К такому решению власти Карелии пришли во время совещания о развитии Муезерского района.



Тему поднял депутат Законодательного собрания Андрей Мазуровский. Изначально он обращался к представителю Сегежского ЦБК, который на территории Муезерского района рубит лес для производственных нужд. Мазуровский напомнил, что многие населенные пункты района появились именно ради освоения лесов.

«Раньше леспромхозы были градообразующими предприятиями»,

– сказал депутат.



Мазуровский спросил, нельзя ли сделать так, чтобы при составлении договоров аренды лесных участков предприятия брали на себя некоторые социальные обязательства. «Для них это небольшие деньги, а людям это будет знак внимания», – отметил парламентарий.



Исполнительный директор Сегежского ЦБК по лесным ресурсам Сергей Детков ответил, что его организация работает с администрацией в формате благотворительности. Так, в 2020 году была оказана помощь в размере 414 тысяч рублей, а в бюджете 2021 года на эти цели зарезервировано полмиллиона. Мазуровский отметил, что это хорошо, но сопоставимые суммы в поддержку поселений вкладывают даже мелкие предприниматели, и от промышленного гиганта ждут большего.



Глава Карелии Артур Парфенчиков согласился, что для огромной компании это действительно небольшие деньги, однако такие вопросы надо решать в рамках отдельных переговоров и соглашений. Кроме того, «навязывать» бизнесу благотворительность нельзя, и она не должна наносить ущерб деятельности предприятия.



При этом глава Карелии предложил обратить внимание на налоги, которые генерирует крупный бизнес, работая на определенных территориях.

«Те налоги, которые будут приходить… Если мы получаем доходы, чтобы мы не забывали из этих налогов направлять на развитие тех территорий, которые создают эти налоги. Если мы получили 2 миллиарда рублей от деятельности «Сегежа групп», то часть их должна пойти на социальную инфраструктуру тех районов, где расположен лес, который добывается людьми, живущими там».

Андрей Мазуровский предположил, что Минфин должен высчитать, сколько именно денег от полученных налогов нужно направлять на территории, где производится добавочная стоимость.



«Это будет справедливо», – сказал депутат. Министр финансов Елена Антошина, участвовавшая в совещании, заявила, что озвученная схема вполне возможна. (фото vedomosti.ru)