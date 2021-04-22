Российские авиакомпании получили разрешение на полеты в 15 стран

Авиакомпании России получили допуски для регулярных рейсов сразу в 15 стран, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Росавиацию.

Большинство из этих направлений ранее были закрыты из-за коронавируса.

Среди стран, куда открылись перелеты, указаны Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иордания, Китай, Северная Македония, Молдавия, Марокко, Сербия, Словения, Таиланд, Хорватия, Черногория, а также Кипр и Мальдивские острова.

Из Санкт-Петербурга за границу точно получили разрешение летать авиакомпании группы «Аэрофлот». Петербуржцы и жители Карелии, к примеру, смогут провести отпуск на Кипре, отправившись туда прямым рейсом.

Стоит напомнить, что до 1 июня 2021 года закрыто регулярное авиасообщение с Турцией и Танзанией. Официальная причина – ухудшение ситуации с коронавирусом в этих странах. По мнению эксперта, отличной альтернативой Турции теперь может стать Черногория.

Фото с сайта spbdnevnik.ru