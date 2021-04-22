Мошенники раскрутили пенсионерку на рекордные 32 миллиона долларов

Самый крупный случай телефонного мошенничества произошел в Гонконге. Жертвой обманщиков стала 90-летняя китайская миллионерша. Злоумышленники орудовали по схеме, которая давно используется в России и на которую довольно часто попадают жители Карелии.

По сообщению «Лента.ру», аферисты притворились сотрудниками органов общественной безопасности Китая. Они сообщили пожилой женщине, что ее личные данные якобы использовали для совершения преступлений на территории материкового Китая. Женщину попросили перевести деньги на банковские счета, якобы принадлежавшие следователям. Со слов злоумышленников, это требовалось ,чтобы следователи проверили происхождение ее имущества. В итоге китаянка отдала телефонным обманщикам 32 миллиона долларов.

По обвинению в причастности к обману арестован 19-летний студент. Полиции удалось заморозить банковские счета, на которых оставалось 1,16 миллиона долларов. Остальные деньги удалось вывести злоумышленникам. (фото openmedia.io)