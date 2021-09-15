Россиянам раскрыли способ усилить сигнал роутера

В идеале домашний роутер должен находиться посередине квартиры - ему не должны мешать различные препятствия, в том числе стены и мебель. Об этом рассказал специалист Роскачества Сергей Кузьменко, его слова цитирует агентство «Прайм».

Худшее место для размещения роутера - это кухня: там всегда масса бытовых приборов, которые излучают радиочастотные шумы, радиоволны и магнитные поля. Микроволновки работают приблизительно на той же частоте, что и беспроводные сети, что сведет силу сигнала к минимуму. Лучше держать роутер вдали от источников тепла и обеспечить ему хорошую вентиляцию.

«Владельцем частных домов, а также квартир с большой площадью рекомендуется воспользоваться дополнительными приборами, а именно повторителем беспроводного сигнала (репитер). Ведь даже самый мощный роутер не сможет покрыть все дизайнерские решения отдельных проектов, а железная арматура в стенах сведет уровень сигнала к минимуму»,

- отметил специалист.

Важно и то, сколько приборов подключено к роутеру одновременно: если их несколько, можно обойтись стандартным устройством для дома, если больше 15, лучше выбрать вариант помощнее, а если больше 20, подойдет промышленный роутер. Фото businessinsider.in