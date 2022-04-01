Россиянам подсказали, как распознать мошенников в Интернете

Выдать торговца-мошенника в Интернете могут большие скидки. По словам замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслана Пермякова, хорошие условия могут предоставить только крупная торговая сеть. Хотя и бывают исключения, когда, например, малые предприятия ликвидируются и распродают остатки по низким ценам. Тем не менее, и они редко опускаются ниже рынка, поскольку стремятся компенсировать убытки, сообщает «Газета.ру».

Недобросовестные продавцы могут предлагать лучшие условия, чем в среднем по рынку – ниже цена, больше возможностей или снятие ограничений. Как правило, заманчивые условия действуют ограниченное время. По словам Пермякова, это делается для того, чтобы не дать человеку время на раздумья.

«Если вы видите сайт или страницу неизвестного магазина в соцсети, который открылся вчера, а цены сильно ниже, чем в крупной торговой сети, то велика вероятность, что это обман»,

- пояснил эксперт.

Россиянам он посоветовал обращать внимание на адрес сайта и оформление в социальной сети. Мошенники зачастую создают «дубли» страниц или специальные промо-аккаунты. Также на обман может указывать отсутствие информации о промо-акции на официальном сайте компании. Пермяков также предлагает обращаться напрямую в компанию для уточнения условий акций. (фото pixabay.com, cocoandwifi)