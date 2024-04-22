Россиянам назвали три супернапитка для здоровья

Специалисты программы «Жить здорово!», выходящей в эфир на Первом канале, перечислили три супернапитка для сохранения здоровья. Слова экспертов приводит «Лента.ру».

Так, отличным напитком для здоровья глаз офтальмолог Михаил Коновалов назвал смузи из черной смородины, шпината, моркови и банана. Специалист уверен, что такой напиток улучшает состояние сетчатки и защищает глаза от заболеваний.

В свой рацион россиянам также посоветовали включить кофе. У людей, которые пьют две чашки кофе в день, риски развития сахарного диабета на 25 процентов меньше, чем у тех, кто не употребляет этот напиток, заявил кардиолог Герман Гандельман.

Чай каркаде был определен третьим супернапитком. Он укрепляет иммунную систему, отметил иммунолог Андрей Продеус. // Фото: unsplash.com / Monisha Selvakumar