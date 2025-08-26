Россиянам назвали способы сохранить острый ум в старости

Врачи рассказали, что на ясность ума в старости влияет образ жизни и социальная активность. Мозг необходимо постоянно тренировать: решать головоломки, читать, заниматься творчеством. Этим поделилась "Lenta.ru".

В профилактике когнитивных заболеваний важную роль играет активный образ жизни. Нужно как можно чаще гулять на свежем воздухе, заниматься спортом и гимнастикой. Также для сохранения ясности ума важно наладить рацион питания: в нем должны быть рыба, мясо и орехи.

Старение мозга может ускориться, если не лечить хронические заболевания сосудов. Например, сахарный диабет и гипертония могут негативно повлиять на ум.