Россиянам назвали способный нормализовать давление продукт

Ведущий программы «Жить здорово!» Михаил Коновалов назвал продукт, который способен нормализовать давление. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметил врач, таким свойством обладает йогурт. Специалист объяснил, что этот продукт содержит молочнокислые бактерии, которые способствуют расширению сосудов. Для поддержания сосудов в хорошем состоянии достаточно употреблять два йогурта в неделю, сказал медик.

Коллега Коновалова Елена Малышева согласилась с тем, что йогурт может нормализовать давление. При этом она подчеркнула, что этот продукт не способен заменить лекарства от повышенного давления. Гипертоникам нужно совмещать употребление йогурта и прием препаратов, отметила медик.