160 тысяч россиян призовут в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. С 1 апреля по 15 июля на службу должны призвать 160 тысяч россиян от 18 до 30 лет.

Также будут уволены военнослужащие по призыву, срок военной службы по призыву которых истек.

Мероприятия, связанные с призывом в армию, поручено обеспечить правительству РФ, исполнительным органам субъектов и призывным комиссиям.