Россиян предостерегли от участия в несанкционированных акциях

Следственный комитет предупредил россиян об ответственности за участие в несанкционированных акциях и митингах. Призывы к участию в таких мероприятиях, в том числе, через соцсети, также караются по закону, отметили в СК.

«Реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности вплоть до уголовной. Напоминаем, что призывы к участию и непосредственное участие в подобных несогласованных в установленном порядке мероприятиях влекут серьезные правовые последствия. Законодателем предусмотрено суровое наказание за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти. Согласно нормам Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение таких противоправных деяний грозит лишение свободы. Следует помнить, что наличие судимости влечет негативные последствия и накладывает отпечаток на последующую судьбу», - гласит заявление СК.

Совершившие противоправные деяния люди будут привлечены к ответственности, заявили в Следкоме. Фото источника