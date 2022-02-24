Мальчик обварился кипятком в ванне в Москве и умер

В одной из больниц Москвы десятилетний мальчик умер от полученных в ванной ожогов. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, в полицию от медиков поступило сообщение о том, что к ним поступил ребенок с ожогами 45% тела. Уточняется, что сильные ожоги были на передней брюшной стенке и ногах ребенка. Мальчик поступил в шоковом состоянии.

По информации врачей, пострадавший обварился кипятком, когда принимал ванну. Спасти ребенка не удалось. По факту трагедии правоохранители проводят проверку. Фото pixabay.com/tookapic