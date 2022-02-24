24 февраля 2022, 18:06
Мальчик обварился кипятком в ванне в Москве и умер
В столице врачи не смогли спасти ребенка, получившего тяжелые ожоги
В одной из больниц Москвы десятилетний мальчик умер от полученных в ванной ожогов. Об этом сообщает РЕН-ТВ.
По данным телеканала, в полицию от медиков поступило сообщение о том, что к ним поступил ребенок с ожогами 45% тела. Уточняется, что сильные ожоги были на передней брюшной стенке и ногах ребенка. Мальчик поступил в шоковом состоянии.
По информации врачей, пострадавший обварился кипятком, когда принимал ванну. Спасти ребенка не удалось. По факту трагедии правоохранители проводят проверку. Фото pixabay.com/tookapic