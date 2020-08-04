Романтик хотел сделать красивое предложение девушке, но устроил пожар

Англичанин перестарался в своем желании сделать красивое предложение руки и сердца своей возлюбленной. Мужчина купил вино, украсил квартиру воздушными шарами и сотнями зажженных чайных свечей, сообщает «Лента.ру».

После всех приготовлений романтик отправился за своей девушкой, которая находилась неподалеку. Когда влюбленные вернулись, то квартира полыхала. К месту огненного ЧП прибыли три пожарных машины, пожар был потушен. Брандмейстеры пожелали влюбленным всего хорошего и пошутили, что ждут приглашения на свадьбу.

Несмотря на явно испорченный сюрприз, девушка все-таки приняла предложение.

Фото: loverose.by