04 августа 2020, 20:27
Романтик хотел сделать красивое предложение девушке, но устроил пожар
Прибывшие пожарные потушили огонь, но не чувства влюбленных
Англичанин перестарался в своем желании сделать красивое предложение руки и сердца своей возлюбленной. Мужчина купил вино, украсил квартиру воздушными шарами и сотнями зажженных чайных свечей, сообщает «Лента.ру».
После всех приготовлений романтик отправился за своей девушкой, которая находилась неподалеку. Когда влюбленные вернулись, то квартира полыхала. К месту огненного ЧП прибыли три пожарных машины, пожар был потушен. Брандмейстеры пожелали влюбленным всего хорошего и пошутили, что ждут приглашения на свадьбу.
Несмотря на явно испорченный сюрприз, девушка все-таки приняла предложение.
Фото: loverose.by