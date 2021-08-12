Ремонт 17 дворов завершили в Петрозаводске

Дворы Петрозаводска благоустраивают по федеральному проекту о комфортной городской среде. Уже отремонтировали 17 придомовых территорий, работа на 18-ти продолжается, сообщили в мэрии.

Среди завершенных объектов – дворы около дома № 1 на улице Пушкинской, № 6 на улице Лисицыной, № 14 на улице Хейкконена, № 20 на Мелентьевой улице, № 41 на проспекте Александра Невского, около домов № 14А и № 18 на улице Нойбранденбургской, № 73 на улице Калинина, № 23 на улице Гвардейской, № 22/1 на улице Древлянка, № 7 на улице Репникова, № 3А на улице Петрова, № 4 на улице Дзержинского, № 18 и № 18Б на Карельском проспекте и № 36 и № 38 на улице Островского.

На минувшей неделе начали благоустраивать дворы на улицах Пробной, 4 и Сусанина, 12. Там сейчас демонтируют старое асфальтобетонное покрытие, кладут щебенку под основание нового асфальта, устанавливают бортовой камень.

Во дворе на проспекте Ленина, 13 готовятся к укладке верхнего слоя покрытия.

На улицах Бесовецкой (у дома № 15), Жуковского (у дома № 4), Белорусской (у дома № 26), Шотмана (у дома № 44), Кондопожской (у домов № 5 и № 6), на Октябрьском проспекте (у домов №№ 3, 4А и 14) уже заасфальтировали проезды. Сейчас там устанавливают скамейки и урны, делают освещение.

Напомним, в рамках нацпроекта в Петрозаводске в этом году отремонтируют 35 дворов. // Фото: администрация Петрозаводска