Ребенок погиб в Ленобласти, пытаясь сделать селфи на мосту

В городе Тихвин Ленинградской области девятилетний мальчик пытался сделать селфи на железнодорожном мосту и погиб. Об этом сообщает 47news.

По словам очевидцев, вечером 13 июля ребенок повис на руке на мосту над железной дорогой. Мальчик не рассчитал силы и сорвался вниз. Школьника доставили в больницу с тяжелыми травмами, врачи не смогли спасти его жизнь.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту трагедии. Обстоятельства случившегося устанавливаются.