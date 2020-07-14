14 июля 2020, 10:45
Ребенок погиб в Ленобласти, пытаясь сделать селфи на мосту
Полиция проводит проверку по факту смертельного травмирования несовершеннолетнего в Тихвине
В городе Тихвин Ленинградской области девятилетний мальчик пытался сделать селфи на железнодорожном мосту и погиб. Об этом сообщает 47news.
По словам очевидцев, вечером 13 июля ребенок повис на руке на мосту над железной дорогой. Мальчик не рассчитал силы и сорвался вниз. Школьника доставили в больницу с тяжелыми травмами, врачи не смогли спасти его жизнь.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту трагедии. Обстоятельства случившегося устанавливаются.