Ребенка изнасиловали в заброшенном здании в Карелии

В Медвежьегорске вынесен приговор 21-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в изнасиловании ребенка, сообщает Следственный комитет.

По данным СК, преступление было совершено в одном из поселков района еще в 2022 году. На тот момент молодому человеку было 17 лет. Он пришел в заброшенное здание с девочкой, которой не было и 14 лет. Там он совершил с малолетней насильственный половой акт. Потерпевшая рассказала обо всем родственникам, те обратились в полицию.

Вину в совершенном преступлении молодой человек не признал. На время следствия он был арестован.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Он также должен будет заплатить потерпевшей 500 тысяч рублей компенсации.

