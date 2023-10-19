Работнику учебного заведения Петрозаводска не заплатили при увольнении

Государственная инспекция труда добилась восстановления прав работника одного из учреждений Петрозаводска. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации госинспекции, сотрудник одного из учебных заведений карельской столицы при увольнении не получил причитающиеся ему выплаты. В дело вступил контролирующий орган.

В результате проведенных мероприятий госинспекции удалось добиться выплаты горожанину всей полагающейся ему суммы. Также он получил компенсацию за нарушение срока выплаты денег. // Фото «Петрозаводск говорит»